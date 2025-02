Com show de Thaciano e Neymar, Santos vence Água Santa pelo Paulistão

Comemoração do primeiro gol de Neymar em seu retorno ao Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O primeiro gol do Neymar nesse seu retorno ao Santos, enfim, saiu. Na noite deste domingo, 16, o clube paulista venceu o Água Santa por 3 a 1 e assumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Além do resultado, o confronto também foi marcado pela atuação do camisa 10, que balançou as redes de pênalti e distribuiu uma assistência. Os outros tentos da partida foram marcados por Guilherme, Thaciano, ex-Bahia, e Netinho, que diminuiu para o Netuno.

Com a vitória, o Peixe chegou aos 12 pontos e ultrapassou o Guarani, Bragantino e Portuguesa, que têm 11 pontos cada, no Grupo B da competição. O Água Santa, por outro lado, segue na lanterna do Grupo C e na zona de rebaixamento.

Voltando aos poucos depois de ficar mais de um ano sem entrar em campo, Neymar atuou por 85 minutos, maior minutagem desde o seu retorno aos gramados. O camisa 10 foi substituído no final da partida e deve estar à disposição por um jogo completo pela primeira vez no confronto diante do Noroeste, na próxima quarta-feira, 19, às 19h15, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O Santos dominou o primeiro tempo contra o Água Santa e abriu o placar com Neymar, que fez um gol de pênalti após ser derrubado na área. Logo depois, Thaciano ampliou aproveitando um erro da defesa. O Água Santa diminuiu com um golaço de Netinho antes do intervalo.

No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, mas o camisa 10 participou do gol de Guilherme e deu assistência para Soteldo, embora o gol tenha sido anulado por impedimento de Neymar.