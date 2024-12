Pep Guardiola renova com o Manchester City até 2027

Pep Guardiola permanecerá no comando do Manchester City até 2027 - Foto: OLI SCARFF / AFP

O técnico espanhol Pep Guardiola renovou seu contrato com o Manchester City por mais dois anos, até 2027, anunciou o clube nesta quinta-feira (21). A renovação põe fim às especulações em torno do futuro de Guardiola, que assumiu o City em 2016, e cujo contrato anterior ia até o final da atual temporada.

"O Manchester City significa muito para mim. Esta é a minha nona temporada aqui; vivemos tantos momentos extraordinários juntos que tenho um sentimento muito especial por este clube", comentou o treinador, citado em comunicado dos 'Citizens'.

Com Guardiola, o Manchester City conquistou seis das últimas sete edições do Campeonato Inglês. O time também venceu a Liga dos Campeões em 2023, dois anos depois de chegar à final pela primeira vez, quando foi derrotado pelo Chelsea.

No total, o técnico catalão levantou troféus importantes pelo clube, incluindo duas Copas da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supecopa da Uefa e um Mundial de Clubes.

O presidente do City, Khaldoon Al Mubarak, disse estar "encantado" por poder continuar contando com a "dedicação, paixão e pensamento inovador" de Guardiola.

O Manchester City é o vice-líder do Campeonato Inglês, com cinco pontos atrás do Liverpool, depois de 11 rodadas disputadas.