Estreante na elite estadual, Porto quer seguir em ascensão no futebol baiano

A novidade no Campeonato Baiano 2025 é o Porto Sport Club. Em uma ascensão meteórica, o atual vice-campeão da segunda divisão vai disputar a elite estadual pela primeira vez em seu segundo ano de atividade.

O clube da Costa do Descobrimento deu o primeiro passo para o planejamento visando a próxima temporada, com a renovação de contrato do técnico Sandro Duarte e sua comissão técnica.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente André Santos revelou como tem sido feita a programação do clube e as expectativas para a próxima temporada. A equipe almeja chegar à semifinal e conquistar uma vaga nas competições nacionais.

"As expectativas são as melhores possíveis. Estamos com o grupo quase fechado, faltando algumas peças. A comissão técnica está desenvolvendo o trabalho deles, fazendo as análises dos jogadores. Dessa forma, vamos tentar surpreender o campeonato e tentar chegar à semifinal", disse o gestor.

Durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a criação de uma nova competição, com clubes das séries A e B do Baianão, que dará uma vaga à Copa do Brasil de 2026 para o campeão.

André Santos afirma não ter um posicionamento definido sobre a participação do Porto na disputa e que vai decidir com o corpo diretivo, já que não estava previsto uma nova competição no calendário do clube.

"Eu falei com o presidente [Ricardo Lima], que não consigo externar uma opinião sobre essa competição. Como é uma empresa, a gente tem que conversar com os outros acionistas. Tentar chegar num consenso se para o clube é bom ou ruim ter esse aumento de calendário hoje, em vista que a gente já tem o calendário do futebol feminino e temos também o calendário sub-20. Então talvez o clube priorize o sub-20 e o feminino na frente da Copa", pontuou.

Equipe manteve parte da base do acesso e reforçou o elenco

O Porto renovou contrato com os goleiros Patyego e Guilherme, os zagueiros Bruno, Lucas Pezão e Rafael Sales, o lateral Leonardo, os volantes Bruno, Pedro e Sabino, o meia Luan Rodrigues, o ala Mateus Santos e os atacantes Bisneto, Baratinha e Dik.

Os novos reforços anunciados pela equipe são o goleiro Paulo Vítor, o lateral-direito Gabriel Saulo, o volante Índio, o meia Vando, além dos atacantes Jonatan Silva, Adriano Napão e Alison Araçoiaba.