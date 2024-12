Castro Alves goleia Crisópolis e se aproxima do título do Intermunicipal

Seleção de Castro Alves se aproxima do título inédito do Intermunicipal - Foto: Reprodução / Instagram / @selecaocastroalvense_

A seleção de Castro Alves está perto da conquista do título inédito do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024. No último domingo, 17, o time castroalvense não tomou conhecimento de Crisópolis e aplicou uma sonora goleada por 4 a 0, no jogo de ida da decisão.

A novidade nesta final foi a utilização da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR), no Estádio José da Silva Caldas, que estava com as arquibancadas lotadas e com uma linda festa da torcida crisopolense.

Leia mais:

>> Biel integra parte do penúltimo treino do Bahia de olho no Palmeiras

>> Confira a logística do Vitória para os próximos jogos fora de casa

>> Esquema especial de transporte será organizado para Brasil x Uruguai

A larga vantagem foi iniciada com dois gols na primeira etapa, marcados por Nino, aos 19 minutos, enquanto Emerson aumentou a vantagem cinco minutos depois. Na etapa final, marcaram para Castro Alves Igor Tanquinho e Thallys, nos minutos 8 e 17.

Com a superioridade no número de tentos, Castro Alves pode perder por até três gols de diferença que conquistará seu primeiro título no Intermunicipal.

Caso Crisópolis aplique quatro gols de vantagem, a decisão irá para os pênaltis. Para serem campeões, os crisopolenses precisam vencer por cinco ou mais gols de diferença.