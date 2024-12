Confira a logística do Vitória para os próximos jogos fora de casa

Victor Ferreira / EC Vitória - Foto: Marcello Góis

Na luta para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória terá dois compromissos fora de casa em sequência. O time rubro-negro encara o Criciúma, nesta quarta-feira, 20, às 16h30, no Heriberto Hulse, pela 34ª rodada. Depois, o desafio é contra o líder Botafogo, no Engenhão, no próximo sábado, 23, às 19h30, pela rodada 35 do certame nacional.

A logística para as viagens à Santa Catarina e Rio de Janeiro já está definida. A delegação fará as duas viagens em um voo fretado.

O objetivo do clube é otimizar os deslocamentos e evitar o desgaste físico dos jogadores. Para Fábio Mota, presidente do Vitória, uma viagem com conexões atrapalha tanto no tempo de descanso quanto na recuperação dos atletas.

"Fretamos um avião, que é mais simples. Sem ele, a gente teria que ir para Florianópolis, pegar seis horas de avião e ônibus para chegar em Criciúma. A gente vai direto para Criciúma, chega na terça e joga na quarta. Logo após o jogo, com o mesmo avião, a gente vai para o Rio de Janeiro na própria quarta-noite e vai jogar sábado com o Botafogo. Estamos fazendo todo o esforço possível, pagar o salário adiantado, fretar avião e nossa concentração toda por nossa permanência na Série A", explicou Mota ao canal Sempre Vitória.

Mota se mostra confiante na manutenção do clube na elite nacional e crê que mais cinco pontos serão suficientes para sacramentar matematicamente o objetivo.

"Nós temos cinco partidas a fazer, precisamos fazer cinco pontos. Temos que focar na primeira das cinco, que é uma decisão de Copa do Mundo para a gente, que é o jogo do Criciúma", finalizou.

De acordo com a programação estabelecida pela comissão técnica rubro-negra, a equipe encerra a preparação focado no Criciúma na manhã desta terça-feira, 19.

Por volta das 18h20, a delegação embarca para Jaguaruna. Logo depois, viagem de 48 km de ônibus para Criciúma. Após o jogo, o time viaja de imediato para o Rio de Janeiro.

Após perder a invencibilidade de quatro partidas na derrota para o Corinthians, o Vitória ocupa a 13ª posição, com 38 pontos ganhos. Com um ponto a menos, o adversário é o primeiro time fora do Z-4.