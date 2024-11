Vitória lança campanha de Black Friday para sócios com descontos

Campanha é voltada para torcedores com planos a vencer em novembro - Foto: Divulgação | ECVitória

O programa Sou Mais Vitória, de sócios-torcedores do Rubro-Negro, anunciou nesta sexta-feira, 15, uma campanha de Black Friday, que oferece descontos para os torcedores do clube baiano. A promoção conta com planos semestrais e anuais, com descontos de 15% e 20%, respectivamente.

A campanha é voltada para torcedores com planos a vencer em novembro, novos associados ou aqueles que precisam regularizar sua situação. A inscrição pode ser feita diretamente do site do clube



“O Sou Mais Vitória é mais do que um programa de sócios, é um movimento que conecta a torcida ao clube e amplia nossa força. A Black Friday Digital é a oportunidade ideal para trazer mais torcedores para essa corrente e fortalecer ainda mais o apoio ao Esporte Clube Vitória”, afirma Éder Miranda, diretor do Sou Mais Vitória.