Após empate com a Venezuela, Seleção Brasileira desembarca em Salvador

Vinicius Júnior foi um dos mais tietados pelos torcedores - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A delegação da Seleção Brasileira desembarcou em Salvador no início da manhã desta sexta-feira, 15. Os jogadores chegaram por volta das 7h no aeroporto da capital e se dirigiram para um hotel localizado na Av. Paralela, na altura do bairro de Mussurunga.

Um dos jogadores mais tietados na frente do hotel foi o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid. Atual segundo melhor do mundo, o atacante atendeu os fãs e distribuiu autógrafos logo que desceu do ônibus.

Na quinta-feira, 14, o Brasil empatou com a Venezuela em 1 a 1, em Maturín. Vinicius Júnior chegou a perder um pênalti. Com o resultado, a Seleção soma 17 pontos nas Eliminatórias da Copa do Mundo e ocupa a terceira posição da tabela.

O voo durou cerca de seis horas até Salvador. Os jogadores estão de folga nesta sexta-feira e voltam a treinar no sábado, 16, no Barradão.

Brasil e Uruguai se enfrentarão às 21h45 de terça-feira, 19, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção não joga na capital baiana desde 18 de junho de 2019. Na ocasião, a Amarelinha empatou em 0 a 0 com a Venezuela, na Arena Fonte Nova, pela Copa América.