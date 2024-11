Autor do gol do Brasil, Raphinha lamenta empate com a Venezuela

Raphinha esperava a vitória brasileira diante da Venezuela em Maturín - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O atacante Raphinha lamentou o empate por 1 a 1 com a Venezuela, na noite desta quinta-feira, 14, no Estádio Monumental de MAturín, em confronto válido pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Para mim, o mais importante é ganhar. Quando não ganhamos, saio triste porque poderíamos ter ganhado o jogo. Sabíamos que seria complicado, a equipe deles também suas qualidades", disse o camisa 10.

Leia mais:

>> Vini Jr. erra pênalti e Brasil empata fora de casa com a Venezuela

>> Dorival Jr lamenta empate com a Venezuela: "Deixou um pouco a desejar"

>> Brasil terá desfalque de Vanderson para jogo contra o Uruguai

O jogador do Barcelona fez um bonito gol de falta, aos 42 minutos do primeiro tempo, sendo esse o décimo dele com a camisa verde e amarela. Raphinha marcou seu segundo gol em bola parada, sendo que antes ele marcou no empate por 1 a 1 na partida contra a Colômbia, pela Copa América, no mês de julho.

O atleta ressaltou a importância do ponto somado fora de casa e já projeta o compromisso diante do Uruguai, em Salvador.

"É um ponto importante que conseguimos fora de casa. Sabemos da dificuldade que é jogar aqui. Mas é um ponto importante e vamos trabalhar duro para ganhar a próxima partida."

Com o empate contra os venezuelanos, o time canarinho chega ao terceiro jogo sem perder, com duas vitórias e um empate.

A equipe segue na 3ª posição, agora com 17 pontos ganhos, e pode perder uma posição caso o Uruguai derrote a Colômbia em Montevidéu, nesta sexta-feira, 15.

O duelo contra a Celeste Olímpica na capital baiana está agendado para a próxima terça-feira, 19, na Arena Fonte Nova, às 21h45, pela 12ª rodada.