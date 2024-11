Brasil terá desfalque de Vanderson para jogo contra o Uruguai

Lateral-direito Vanderson durante a partida contra a VAnezuela em Maturín - Foto: Federico Parra / AFP

O técnico Dorival Jr. terá um desfalque certo na Seleção Brasileira para o compromisso diante do Uruguai, marcado para a próxima terça-feira, 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O lateral-direito Vanderson foi punido com o terceiro cartão amarelo no empatecontra a Venezuela e vai cumprir suspensão automática.



O defensor foi advertido aos 35 minutos da etapa inicial. O camisa 13 do Brasil impediu um contra-ataque da seleção venezuelana e parou Martínez aplicando um carrinho e fazendo a falta por consequência.

Sem Vanderson, o experiente Danilo deve retornar a equipe e estar entre os titulares em Salvador.

Com o empate contra os venezuelanos, o time canarinho chega ao terceiro jogo sem perder, com duas vitórias e um empate. Em termos de tabela, segue na 3ª posição, agora com 17 pontos ganhos.