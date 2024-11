Dorival Jr. sobre empate com a Venezuela: "Deixou um pouco a desejar"

Técnico Dorival Jr. durante a entrevista coletiva em Maturín - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira apenas empatou por 1 a 1 com a Venezuela na noite desta quinta-feira, 14, no Estádio Monumental de Maturín, em jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O time teve mais volume de jogo, criou oportunidades e ainda desperdiçou um pênalti com Vini Jr. no segundo tempo. Para Dorival Jr., técnico do time canarinho, o erro custou caro pela perda do resultado positivo.

"Acho que nós tivemos um erro que foi fatal, que foi justamente o momento do gol que nós tomamos. De modo geral, a equipe teve um comportamento muito bom, muito seguro. Foi um jogo franco, as duas equipes buscando o gol a todo momento. Um jogo agradável de se ver, as equipes querendo o resultado. Acredito que o Brasil tenha tido um volume um pouco maior de jogo, isso foi importante. Mas infelizmente acabamos concluindo em gol apenas uma das oportunidades criadas. Acho que precisamos melhorar a todo momento, a equipe vem em uma crescente, começando a adquirir uma confiança importante. Tenho certeza de que teremos jogos ainda melhores pela frente", disse o treinador em coletiva.

"Acho que ficou um jogo bem exposto. Porque nós trouxemos o Gerson, que é um meia característico, para a função de volante. Tivemos uma boa troca de passes à frente da área adversária. Colocamos um atacante a mais para ver se conseguíamos, com o jogo de aproximação e infiltração por dentro, jogadas que pudessem nos proporcionar uma situação mais clara de gol", completou.

Dorival elogiou a atuação do goleiro Romo, da Venezuela, que teve boa atuação individual. Para ele, o time brasileiro pecou na definição das jogadas.

"Nós tivemos o goleiro adversário em uma noite fantástica, defendendo bolas muito bonitas. E, com tudo que conseguimos criar, ainda assim nos faltou o detalhe principal, que foi a definição. Para mim, o resultado deixou um pouco a desejar pelo volume que nós colocamos ao longo dos 90 minutos. Tivemos um pequeno erro logo na virada do tempo que nos custou muito caro. Até porque, se tivéssemos tempo para uma administração um pouco maior da partida, talvez tivéssemos encontrado soluções", comentou.

O próximo compromisso da Seleção será contra o Uruguai, marcado para a próxima terça-feira, 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 12ª rodada das Eliminatórias.