Presidente do Santos confirma negociações com Neymar e Gabigol

Marcelo Teixeira, Presidente do Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, abriu o jogo sobre as negociações em andamento no clube e revelou detalhes de dois temas de grande interesse: as situações de Neymar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Gabigol, que está em fim de contrato com o Flamengo.

Leia mais:

>> Procurado pelo Grupo City, Hugo Souza chega a acordo com o Corinthians

>> Com 44% de aproveitamento, Carpini se aproxima de renovar com Vitória

>> Próximo adversário do Bahia atrasa pagamento de salários em outubro

O gestor confirmou que recentemente teve um encontro com o pai de Neymar para discutir, entre outros assuntos, o futuro do atacante. No entanto, o dirigente destacou que o Santos não está diretamente envolvido na possível rescisão de contrato de Neymar e preferiu não se aprofundar nos detalhes da negociação.

"Evito falar sobre o Neymar porque é um tema que mexe demais com o mundo. Vamos aguardar o desfecho, o Santos não tem interferência no processo, em tudo isso que está acontecendo", disse Marcelo no Summit CBF Academy.

Marcelo Teixeira também foi questionado sobre o andamento das tratativas com Gabigol, cujo contrato com o Flamengo está perto do fim. O presidente do Santos revelou que uma proposta já foi apresentada ao atacante, mas a resposta só deverá vir ao final da temporada 2024.

"Aguardamos, demos o nosso posicionamento. O pai do atleta pediu para esperarmos até dezembro. A proposta está feita, temos um posicionamento muito claro, isso não confirma que ele venha", disse Teixeira, acrescentando que o Cruzeiro é o principal concorrente do Santos na disputa pela contratação do atacante.