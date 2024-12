Real Madrid visita Liverpool no clássico da rodada da Champions

Jogadores do Real Madrid comemoranfo - Foto: OSCAR DEL POZO AFP

Real Madrid e Liverpool fazem nesta quarta-feira, 27, em Anfield, o clássico da 5ª rodada da Liga dos Campeões, às 17h. Os “Reds” lideraram de forma isolada a tabela de 32 equipes com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas (12 pontos), enquanto os Blancos, 18º com duas vitórias e duas derrotas (6 pontos), precisa começar a subir posições para entre no Top 8, que dá vaga direta nas oitavas de final.

O tempo merengue viaja sem Vinícius Júnior, que ficou ausente por três semanas devido a uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. A ausência do camisa 7 abre caminho para Kylian Mbappé jogar pela ponta esquerda, sua posição de origem e onde é mais eficiente.

Além do atacante brasileiro, o Real Madrid também terá os desfalques de Dani Carvajal, fora do restante da temporada por uma ruptura de ligamento no joelho, David Alaba, Aurélien Tchouaméni, Éder Militão e Rodrygo.

No Liverpool, apesar da liderança no Campeonato Inglês e na Champions, o ambiente é agitado. O astro Mohamed Salah está em fim de contrato (junho do ano que vem) e ainda não renovou. No último domingo, depois de ser protagonista na vitória sobre o Southampton, o aventureiro falou sobre sua situação contratual.

"Estou mais fora do que dentro. Não recebi nenhuma proposta. Estamos quase em dezembro e não recebemos nenhuma proposta para ficar no clube", declarou Salah à emissora NBC, que disse continuar concentrado em conquistar títulos, mas não escondeu a decepção.

O Real Madrid leva vantagem no confronto

Real Madrid e Liverpool já se enfrentaram 11 vezes e o retrospecto é favorável aos espanhóis, com sete vitórias, contra três dos ingleses e um empate.

A última vitória dos “Reds” aconteceu há mais de 15 anos, no jogo de volta das oitavas de final da Champions na temporada 2008/2009.

Naquele jogo, o Liverpool atropelou por 4 a 0 em Anfield, depois de também ter vencido a ida no Santiago Bernabéu por 1 a 0.

Desde então, o time merengue dominou os duelos entre ambas as equipes, com destaque para as finais da Champions de 2018 (3 a 1) e 2022 (1 a 0), ambos com o alemão Jürgen Klopp à frente do time inglês.

O último confronto aconteceu nas oitavas de final da temporada 2022/2023: na ida, o Liverpool abriu 2 a 0 em Anfield aos 14 minutos, mas o Real Madrid virou e goleou por 5 a 2. Na volta, o time espanhol venceu em casa por 1 a 0.

“Eles podem vencer dominando completamente o adversário, mas se for um jogo mais difícil, eles sempre encontram uma maneira de vencer ou avançar para a próxima fase, o que os torna tão especiais”, disse o técnico do Liverpool, Arne Slot.

Slot, sucessor de Klopp que soma 16 vitórias em 18 jogos à frente dos “Reds”, espera aproveitar o grande momento de seus jogadores para quebrar a escrita contra o Real Madrid.