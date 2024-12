Rodrigo Chagas destaca manutenção da base do Jacuipense para 2025

Rodrigo Chagas vai comandar o Jacuipense pela terceira vez na carreira - Foto: @lucaspena1/ EC Jacuipense

O Jacuipense segue a montagem do elenco e trabalha forte para a estreia no Campeonato Baiano 2025. O técnico Rodrigo Chagas concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 10, e falou sobre como tem sido a preparação do Leão do Sisal para a disputa do estadual.

Inicialmente, o comandante da Jacupa falou das dificuldades enfrentadas por conta das ausências de alguns atletas que enfrentaram dificuldades para encontrar passagens aéreas para se apresentarem.

"Nos primeiros dias a gente sabe que é de adaptação não só nossa, mas também como dos atletas. Alguns chegam um pouco atrasados, mas a gente sabe que a dificuldade é a questão de passagens aéreas, mas acreditamos que até o final dessa semana aí vamos estar com o elenco quase que 100% à disposição para que a gente possa treinar normalmente", comentou inicialmente.

O Leão do Sisal realizou 10 contratações e manteve a base do elenco da temporada 2024. Rodrigo Chagas destaca a manutenção da espinha dorsal do elenco e espera a chegada de outros reforços para se adequar ao seu modelo de jogo.

"A princípio a gente está tendo uma reformulação. Muitos jogadores que trabalharam comigo e que já não estão mais aqui, alguns apenas ficando, tendo o retorno do Amaral, o Everton, alguns dos jogadores que eu posso citar, o próprio Marcelo, o goleiro. É importante quando mantém uma base e contratando jogadores que possam vir dentro daquilo que eu penso, do meu modelo de jogo e que possam se encaixar da melhor maneira possível e que nos ajude durante todo o trabalho na competição", pontuou.

O Jacuipense fará três amistosos de pré-temporada. Chagas salienta que as partidas serão importantes para dar rodagem ao grupo e também para a assimilação das ideias de jogo que serão propostas.

"A ideia é realizar no mínimo três amistosos, para dar minutagem para os atletas. Vai ser uma pré-temporada mais curta ainda do que o normal, até porque o campeonato ficou mais curto. Vamos tentar utilizar o máximo desse período que a gente tem junto com os atletas, para colocar dentro da nossa ideia, os nossos objetivos do modelo de jogo, para que possam entender muito bem e fazer da forma que nós imaginamos jogo a jogo, partida a partida", declarou.

O Jacuipense estreia no Baianão contra o Bahia, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe. A data e o horário ainda serão divulgados pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).