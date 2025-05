Santos apura acusação de injúria racial contra Miguelito na Série B

Miguelito durante sua passagem pelo Santos - Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos FC

O Santos informou que acompanha de perto a acusação de injúria racial envolvendo o meio-campista Miguelito, jogador boliviano emprestado ao América-MG. O caso ocorreu no último domingo, 4, durante a partida contra o Operário-PR, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A denúncia foi feita pelo atacante Allano, ex-jogador do Bahia, que acusou Miguelito de ter proferido a frase “Preto do c***” durante uma disputa de bola, aos 30 minutos do primeiro tempo. O atleta foi imediatamente apoiado por seu companheiro Jacy, e ambos relataram o ocorrido ao árbitro da partida.

Após a acusação, Miguelito foi detido no estádio, mas liberado posteriormente para responder ao processo em liberdade provisória. A Polícia Civil do Paraná requisitou as imagens da transmissão oficial da partida para auxiliar na investigação.

O Ministério Público agora avaliará se há elementos suficientes para oferecer denúncia formal, o que daria início a uma ação penal. Caso a denúncia seja aceita, Miguelito poderá responder por injúria racial, crime cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão, segundo a legislação brasileira.

O departamento jurídico do Santos entrou em contato com o América-MG solicitando detalhes sobre o caso e aguarda o avanço das investigações para tomar possíveis medidas internas. Além do processo na esfera criminal, o episódio também poderá ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O clube paulista reafirmou que trata com seriedade qualquer acusação de racismo e aguardará os desdobramentos legais antes de se pronunciar oficialmente sobre o futuro do atleta.