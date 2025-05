Meia do América-MG é preso por injúria racial contra ex-Bahia

Miguelito foi preso por suspeita de injúria racial - Foto: Mourão Panda/América

O meia-atacante Miguelito, revelado pelo Santos e atualmente emprestado ao América-MG, foi preso por suspeita de cometer injúria racial na partida contra o Operário-PR, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogador teria proferido a expressão "preto do c*ralho" contra o atacante Allano, ex-Bahia.

Segundo o portal ge.globo, o volante Jacy, do Fantasma, afirma ter testemunhado a injúria sofrida por seu companheiro. O meio-campista, Allano e Miguelito foram conduzidas pela Polícia Militar até a sede da 13ª Subdivisão Policial, onde foram ouvidos. O jogador boliviano, no entanto, recebeu voz de prisão e segue detido na cidade de Ponta Grossa-PR.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, foram feitos contatos com os canais de transmissão da partida, através do advogado do Operário, para obter imagens que possam ter registrado a fala racista. Miguelito vai permanecer custodiado até a realização da audiência de custódia, enquanto o inquério policial deve ser concluído nos próximos dias.

A denúncia de Allano ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo. Após uma disputa de bola, Miguelito virou em direção ao atacante, que foi para cima do boliviano, junto com Jacy, que estava próximo. Em seguida, eles foram até o árbitro para denunciar o ocorrido.



Protocolo antirracista

Após ser informado sobre o ocorrido, o árbitro Alisson Sidnei Furtado utilizou o protocolo antirracista da Fifa e da CBF, sinalizando com os braços cruzados, na altura do peito, em forma de 'X'. A denúncia de injúria racial deve constar na súmula do jogo.

A partida chegou a ficar paralisada por 15 minutos, com discussão entre os jogadores e a espera do árbitro para uma possível checagem de imagens, mas foi retomada.