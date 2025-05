Investigado por apostas, Lucas Paquetá chora após receber cartão

- Foto: Reprodução | Redes Socias (ESPNBrasil)

O meia brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham, foi às lágrimas neste domingo, 4, ao receber um cartão amarelo durante a partida contra o Tottenham, válida pela 35ª rodada da Premier League. O episódio ocorreu no London Stadium e chamou atenção por conta do momento delicado vivido pelo atleta.

Esta claro que Paqueta sigue en las apuestas, ponerse a llorar por una tarjeta amarilla es muy grave. pic.twitter.com/FXJYPM80dD — BonAPetit (@GuillePC_CNdeF) May 4, 2025

O jogador está sendo investigado pela Federação Inglesa sob suspeita de ter recebido cartões amarelos de forma proposital para favorecer apostadores. A investigação gira em torno de partidas disputadas em 2023, quando Paquetá teria sido alertado por apostadores para forçar punições em campo. O meia, no entanto, nega todas as acusações.

O julgamento do caso teve início no dia 17 de março e deveria ter sido concluído em até três semanas. No entanto, segundo o jornal The Guardian, a complexidade do processo resultou em um adiamento, e o julgamento não deve ocorrer antes de junho.

Além das suspeitas de manipulação, Paquetá é acusado de ter descartado um de seus celulares durante a investigação. Caso seja considerado culpado, o jogador poderá ser punido com multa, suspensão de até seis meses ou, no pior cenário, banimento definitivo do futebol profissional.

Paquetá ainda teria o direito de recorrer à própria FA e, posteriormente, à Corte Arbitral do Esporte (CAS).