Clubes baianos entram em campo pela Série D; veja jogos

Os representantes baianos na Série D do Campeonato Brasileiro voltam a campo neste domingo, 4, pela terceira rodada da competição. Juazeirense, Barcelona de Ilhéus e Jequié buscam somar pontos importantes para a sequência do torneio, cada um em situações distintas na tabela do Grupo A4.

Confronto regional marca estreia e reencontro

Em um duelo regional repleto de ingredientes especiais, a Juazeirense enfrenta o Barcelona de Ilhéus, às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O Cancão de Fogo, lanterna do grupo com apenas um ponto em dois jogos, vai reencontrar o técnico Carlos Rabello, agora à frente da equipe ilheense.

Rabello, que foi demitido recentemente da própria Juazeirense, estreia pelo Barcelona justamente contra seu ex-time. A curiosidade é que a Juazeirense ainda não definiu um novo treinador efetivo, o auxiliar Zé Carijé será o responsável por comandar a equipe neste confronto.

Com dois empates em dois jogos, o Barcelona ocupa a quinta colocação e quer aproveitar o momento instável do adversário para conquistar sua primeira vitória no torneio.

Jipão quer se recuperar diante do União Araguainense-TO no Waldomirão

Após ser goleado por 4 a 2 para o ASA-AL fora de casa, o Jequié entra em campo com sede de recuperação. O Jipão recebe o União Araguainense, também às 16h, no Waldomirão, e conta com o apoio da sua apaixonada torcida para voltar a vencer.

Com três pontos, frutos de uma vitória na estreia, o Jequié ocupa a quarta posição do grupo e quer mostrar força como mandante para seguir firme na briga por uma das quatro vagas à próxima fase.