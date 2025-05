Barcelona de Ilhéus anuncia Carlos Rabello como novo treinador

Carlos Rabello é oficializado como novo técnico do Barça de Ilhéus - Foto: Divulgação / Barcelona de Ilhéus

Após o desligamento do técnico Adriano de Souza, a diretoria do Barcelona de Ilhéus agiu rapidamente e acertou a contratação do experiente Carlos Rabello, que estava na Juazeirense. A oficialização do acordo ocorreu na manhã desta quarta-feira, 30.

Rabello, de 60 anos, tem passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Marília-SP, Sertãozinho-SP, CRB, América-RN, CRAC-GO, Altos-PI e Mirassol-SP, dentre outros.

No futebol da Bahia, comandou o Galícia e o Jequié, com duas passagens por cada clube. No entanto, foi na Juazeirense que construiu uma trajetória marcante, onde trabalhou por sete oportunidades e levou o Cancão de Fogo a Série C do Campeonato Brasileiro em 2017.

O próximo desafio da Onça Pintada na Série D do Brasileirão será fora de casa. A equipe enfrentará justamente a Juazeirense, neste domingo, 4, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela 3ª rodada do campeonato nacional.

A estreia de Carlos Rabello no comando do Barça marcará, portanto, um reencontro imediato com seu ex-clube.