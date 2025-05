Barcelona de Ilhéus demite técnico após início irregular na Série D

Adriano de Souza durante preleção com o elenco do Barcelona de Ilhéus - Foto: Reprodução / Instagram @barcelonailheus

O Barcelona de Ilhéus anunciou oficialmente, na manhã desta segunda-feira, 28, a saída do técnico Adriano Souza e de toda a sua comissão técnica. A decisão foi comunicada pelas redes sociais do clube, que agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e prometeu divulgar em breve o novo comandante da equipe.

A demissão acontece após um começo de campanha decepcionante na Série D do Campeonato Brasileiro. Em dois jogos, o Barcelona somou apenas dois empates: um 0 a 0 fora de casa contra o Penedense e um 2 a 2 diante do Lagarto no estádio Agnaldo Bento.

Os resultados foram considerados negativos pela diretoria, que almeja classificação à próxima fase. Os gestores trabalham para anunciar o novo profissional e a contratação deve ser oficializada nos próximos dias.

Durante sua breve passagem pela Onça Pintada, Adriano Souza comandou a equipe em sete partidas, acumulando apenas uma vitória, quatro empates e duas derrotas. Antes do desafio em Ilhéus, o treinador havia dirigido o Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano, onde também deixou o cargo de forma precoce.