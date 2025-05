Série D: Barcelona reage e empata nos acréscimos contra o Lagarto

COM EMOÇÃO!

Barcelona de Ilhéus sofre, porém reage e evita derrota em casa na Série D - Foto: José Camilo / Lagarto FC

O Barcelona de Ilhéus escapou por pouco de perder a primeira partida na Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 26, a Onça Pintada empatou nos acréscimos por 2 a 2 com o Lagarto-SE.

A partida foi realizada no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, sul do estado, com portões fechados à torcida.



O Verdão marcou dois gols no primeiro tempo com David e Ueslei. O time sergipano poderia ter vencido com tranquilidade, porém desperdiçou um pênalti.

Na etapa final, o Barça reagiu. Aos 39, o experiente Lúcio Maranhão diminuiu. E no último minuto, exatamente aos 48 do 2° tempo, Dick recebeu com o gol aberto e com tranquilidade empatou o jogo.

Com o resultado, a equipe comandada por Adriano Souza chega aos segundo empate consecutivo e fecha o G-4 do grupo A4 da quarta divisão nacional, agora com dois pontos somados.

O próximo compromisso da Onça Pintada será fora de casa. O time fará um duelo local contra a Juazeirense, no dia 4 de maio, um domingo, às 16h,no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela 3ª rodada do certame nacional.