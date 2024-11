Adriano de Souza é o novo treinador do Atlético de Alagoinhas

Adriano de Souza terá a missão de ajudar na reconstrução do Carcará - Foto: Felipe Souza / Divulgação

O Atlético de Alagoinhas anunciou Adriano de Souza como novo treinador da equipe para a temporada 2025. A confirmação veio através das redes sociais do clube nesta quarta-feira, 6. O profissional estava no América-PE, que recentemente subiu para a Série A2 do Campeonato Pernambucano.

Natural de Recife, Adriano de Souza Santos tem 40 anos e iniciou a carreira de treinador no time Sub-17 do Náutico. Ele acumula passagens por Pombal-PB, Vitória das Tabocas-PE, Foz do Iguaçu-PR e América-PE, além de comandar o time Sub-17 do Cruzeiro. Ele foi auxiliar técnico do Aymorés-MG e Campinense-PB.

Bicampeão baiano em 2021 e 2022, o Carcará não foi bem nos últimos dois anos no estadual, onde terminou na oitava posição em 2023 e na sétima colocação em 2024.