Jacuipense acerta com o técnico Rodrigo Chagas para 2025

Rodrigo Chagas durante sua última passagem pelo Jacuipense em 2022 - Foto: Lucas Pena / EC Jacuipense

Após uma breve passagem no futebol de Roraima, Rodrigo Chagas será o novo treinador do Jacuipense para a temporada 2025. O acordo foi confirmado pelo profissional à equipe de reportagem do Portal A TARDE. Essa será a terceira passagem do profissional no Jacupa.

Rodrigo José Queiroz das Chagas tem 52 anos e foi treinador nas divisões de base do Vitória, onde comandou as equipes Sub-17 e Sub-20 em 2019. Em 2020, foi assistente técnico do time principal e foi efetivado como treinador em 2021.

A sua primeira passagem pelo Jacuipense foi em 2012, no acesso da equipe de Riachão do Jacuípe a elite do Campeonato Baiano.

O segundo trabalho no Leão do Sisal foi em 2022, quando se sagrou vice-campeão baiano na ocasião e levou a Jacupa à segunda fase da Série D. O time foi eliminado pelo América-RN, que se sagraria campeão.

Passou por Juazeirense e Atlético de Alagoinhas, quando manteve o Carcará na elite estadual em 2023.

Já em 2024, Chagas teve sua primeira experiência fora do futebol da Bahia, quando comandou o Monte Roraima. Por lá, chegou às semifinais do estadual.