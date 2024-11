Circuito Baiano de Skate Street chega a Camaçari para etapa decisiva

Camaçari recebe 2ª etapa do Circuito Baiano de Skate Street neste final de semana - Foto: Divulgação

A pista pública de Skate da Praça 1º de Maio, localizada na nova Praça Dr. Severino, em Camaçari, será palco das disputas da segunda etapa do Circuito Baiano de Skate Street 2024 neste final de semana. As competições começam a partir das 9h do sábado, 2, e se estendem até domingo, 3, reunindo cerca de cem competidores de diversas categorias. Com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a etapa é organizada pela Federação de Skateboard do Estado da Bahia (Feseb) e segue as normas para competições estaduais.

Após o sucesso da primeira etapa realizada em Salvador, o circuito chega a Camaçari com a modalidade street, estilo popularizado em eventos internacionais e amplamente divulgado nas Olimpíadas, principalmente pelo destaque da skatista Rayssa Leal. A expectativa é alta, já que esta etapa será crucial para definir o ranking dos atletas que representarão a Bahia no Campeonato Brasileiro, previsto para o final do ano, em Santos.

O diretor de Competições da Feseb, André Borges, reforça a importância da etapa de Camaçari para os competidores que buscam uma vaga no nacional. “Estamos nos aproximando da reta final das competições, com o ranking estadual já contabilizando os pontos das etapas de Salvador e do Circuito Poçoense de Skate. Os atletas precisam calcular suas pontuações para garantir boas chances de classificação”, explica André.

A nova pista de Camaçari, recém-inaugurada e projetada para atender aos parâmetros técnicos exigidos para competições de alto nível, promete atrair skatistas experientes e proporcionar manobras de grande qualidade. Ernesto Belote, coordenador-geral do Circuito Baiano de Skate 2024 e engenheiro civil responsável pelo projeto da pista, destaca a evolução no esporte na Bahia. “A cada ano, notamos uma melhora, tanto no número de locais adequados para a prática quanto no nível dos atletas. A nova pista de Camaçari está pronta para oferecer uma ótima experiência para os competidores, com boas condições para manobras precisas e voltas bem ajustadas”, afirmou.

O Circuito Baiano de Skate Street 2024 seguirá para a última etapa em Madre de Deus, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, onde serão coroados os campeões estaduais e consolidado o ranking final do ano.