Salvador sedia XII Olimpíadas Especiais das APAEs da Bahia

Entre os dias 6 a 9 de novembro, Salvador receberá a XII edição das Olimpíadas Especiais das APAEs da Bahia. O torneio promove a inclusão por meio do esporte, que contará com cerca de 400 representantes de 20 unidades das Apaes do estado, entre nove modalidades: Futsal, Natação, Bocha, Ginástica Rítmica, Handebol, Futsal Society, Capoeira, Futsal Down e Atletismo. As disputas ocorrerão no Complexo Esportivo da Escola de Saúde e Formação Militar do Exército, na Pituba, na capital baiana.

O evento será promovido pela Federação das Apaes do Estado da Bahia (Feapaes-BA) e receberá representantes de 20 municípios baianos. A APAE Salvador está unindo esforços para receber as equipes do estado.

“Este evento não apenas celebra o talento e a determinação dos participantes, mas também busca revelar novos talentos e proporcionar momentos de superação e união. As Olimpíadas Especiais é um espaço onde a garra e o empenho dos participantes são colocados em destaque, reafirmando a importância do esporte como ferramenta de inclusão”, afirma Derval Evangelista, presidente da APAE Salvador.

Entre os municípios participantes estão Camaçari, Santo Amaro, Jequié, Riachão do Jacuípe, Canavieiras, Santa Luz, Una, Paulo Afonso, Vitória da Conquista, Luiz Eduardo Magalhães, Governador Mangabeira, Valente, Gandu, Feira de Santana, Eunápolis, Ilhéus e Guanambi.