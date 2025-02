Juazeirense anuncia retorno do técnico Carlos Rabello

Carlos Rabello vai comandar a Juazeirense pela sétima vez na carreira - Foto: Bruno Lopes | SD Juazeirense

Após a confirmação da saída de João Carlos Ângelo, a diretoria da Juazeirense não perdeu tempo e anunciou o retorno de Carlos Rabello para o comando técnico da equipe para a sequência da temporada.

Velho conhecido da torcida do Cancão de Fogo, o profissional de 60 anos chega para a sua sétima passagem no clube do norte do estado.

Leia mais:

>> Oficial! Presidente do Santos anuncia contratação de Neymar Jr

>> Com Willian José, Bahia finaliza preparação para enfrentar o Jequié

>> Saiba quem é Matheus Firmino, o jogador bom que tem "empresário ruim"

Identificado com o Cancão, Carlos Rabello comandou a Juazeirense equipe em 81 partidas e teve seu maior momento no clube na conquista do acesso à Série C, no ano de 2017. Seu último trabalho foi no Baraúnas-RN, onde dirigiu duas partidas este ano.

O comandante já está em Juazeiro e já ministra a primeira atividade com o elenco, que se prepara mirando o importante compromisso em casa diante do Porto, marcado para a próxima quinta-feira, 30, no Adauto Moraes, válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

Há três jogos sem vencer no estadual, o Cancão de Fogo ocupa a 7ª colocação, com quatro pontos somados em quatro jogos realizados.