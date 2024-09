Seleção Brasileira inicia preparação para enfrentar o Equador

Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira, comandando treino para sua estreia nas Eliminatórias - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

A Seleção Brasileira treinou, nesta segunda-feira, 2, pela primeira vez para o duelo diante do Equador, a primeira partida do técnico Dorival Júnior como comandante do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em atividade realizada no CT do Athletico-PR, em Curitiba, apenas 14 atletas se reapresentaram e iniciaram a preparação visando o confronto.

Devido a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no último domingo, 3, apenas os goleiros Bento e Ederson, os defensores Gabriel Magalhães e Wendell, os meio-campistas André, João Gomes e Lucas Parquetá, além do atacante Luiz Henrique, participaram normalmente dos treinamentos. Enquanto Guilherme Arana, Willian, Gerson, Estêvão, Lucas e Pedro, os outros seis, realizaram apenas treinos regenerativos.

O grupo completo dos atletas convocados pelo treinador Dorival Júnior somente estará reunido nesta terça-feira, quando Éder Militão, Endrick, Rodrygo e Vini Jr, jogadores do Real Madrid, se juntarão ao restante do elenco. Além disso, Bruno Guimarães, Alisson, Danilo, Beraldo e Marquinhos também são aguardados no CT do Caju.

Na sexta posição na tabela, última suficiente para a classificação, a Seleção Canarinha recebe o Equador, em duelo programado para a próxima sexta-feira, 6, às 22h, no Couto Pereira, em Curitiba.