Série B do Baianão: Itabuna mantém 100% e Bahia de Feira segue invicto

Itabuna vence a quarta consecutiva e lidera a Série B do Campeonato Baiano - Foto: Lucas Pena / Itabuna EC

A quarta rodada da Série B do Campeonato Baiano 2025 foi disputada neste fim de semana e confirmou o bom momento do Itabuna, que venceu mais uma e segue isolado na liderança da competição. Jogando fora de casa, o Dragão do Sul superou o tradicional Galícia por 3 a 2 e chegou aos 12 pontos em quatro jogos, com 100% de aproveitamento.

Na cola do líder, o Bahia de Feira também fez o dever de casa. A equipe bateu o SSA FC por 2 a 1 na Arena Cajueiro e chegou aos 10 pontos, mantendo-se invicta e na vice-liderança da tabela.

Flu de Feira vence e entra no G-4

Quem também se deu bem na rodada foi o Fluminense de Feira, que venceu o Leônico por 3 a 0 e subiu para a terceira colocação, com 7 pontos. A equipe feirense se mantém entre os favoritos na briga pelo acesso.

Grapiúna e Teixeira de Freitas seguem sem vencer

Na parte de baixo da tabela, o Grapiúna segue sem saber o que é vitória. Jogando em casa, o time perdeu para o Vitória da Conquista por 2 a 1 e soma apenas um ponto em quatro rodadas, ocupando a penúltima posição. O Bode comemorou seu primeiro triunfo.

Já o Teixeira de Freitas, que também tem um ponto, não entrou em campo. A equipe enfrentaria o Ypiranga, mas alegou impossibilidade de deslocamento devido às fortes chuvas que atingem o extremo sul da Bahia. Através de nota oficial, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) busca as comprovações do ocorrido para remarcar o jogo.