Série D: Jequié empata em casa e perde posição; Barcelona é goleado

Jequié empata com o lanterna Penedense no Waldomirão - Foto: Alan Ribeiro / Ascom ADJ

Duas equipes baianas foram a campo pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Jequié tropeçou em casa ao empatar com o lanterna da chave e o Barcelona de Ilhéus segue em má fase e sofreu uma goleada fora de casa.

Após vencer por 4 a 2 o Penedense fora de casa na rodada anterior, o Jequié tropeçou em seus domínios ao empatar sem gols com os alagoanos no Estádio Waldomiro Borges.

Com o resultado, a ADJ chegou aos 14 pontos, mas caiu para a terceira colocação do Grupo A4, sendo ultrapassada pelo Sergipe, que goleou o Barcelona de Ilhéus por 4 a 1 no Estádio Batistão, em Aracaju, e também chegou aos 14 pontos, levando vantagem no critério de saldo de gols.

A Onça Pintada segue em situação delicada. Sem nenhuma vitória até aqui, o time ilheense soma quatro empates e quatro derrotas, ocupando a vice-lanterna com apenas quatro pontos somados.

A Juazeirense, que empatou com o Confiança por 0 a 0 na despedida da Copa do Nordeste, volta a campo pela Série D na quarta-feira, 11, quando enfrenta o Lagarto no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, em confronto que fecha a rodada.

Jogos da 8ª rodada – Brasileirão Série D (Grupo A4):

Domingo (08/06)

– Jequié 0 x 0 Penedense

– Sergipe 4 x 1 Barcelona-BA

Próximo jogo:

Quarta-feira (11/06)

– 19h – Juazeirense x Lagarto (Estádio Adauto Moraes)