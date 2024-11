23/10/2024 às 19:39 | Autor: AFP POLÊMICA Valdivia recebe segunda denúncia por estupro no Chile Ex-jogador nega todas as acusações contra ele

In this photo released by Aton Chile, former Chilean footballer Jorge Valdivia, idol of Brazilian club Palmeiras and Chile's Colo Colo is guarded by police officers after being arrested after a rape complaint was filed against him, in Santiago on October 22, 2024. Former Chilean international footballer Jorge Valdivia, who was placed in preventive detention on October 22, 2024, after a rape complaint was filed against him, faces a second charge for the same offence, prosecutors said on October 23. (Photo by Jonnathan OYARZUN / ATON CHILE / AFP) / Chile OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - Foto: Jonathan OYARZUN / ATON CHILE/ AFP

O ex-jogador chileno Jorge Valdivia, detido após uma denúncia de estupro, recebeu uma segunda acusação pelo mesmo crime, informou o Ministério Público do Chile nesta quarta-feira (23). Leia mais: >> Datas para a janela de transferências de 2025 são aprovadas pela Fifa >> Fonte Nova lança biometria facial a partir do jogo contra o Palmeiras >> Vitória pode ter meio de campo diferente contra o Fluminense O MP comunicou em suas redes sociais que recebeu "uma nova denúncia de uma nova vítima" contra o ex-jogador, que no Brasil se tornou ídolo do Palmeiras em duas passagens pelo clube (2006-2008 e 2010-2015). Valdivia, de 41 anos, foi detido na madrugada de terça-feira por supostamente ter abusado de uma mulher após um jantar no domingo. Em um comunicado, o ex-jogador negou "categoricamente que tenha agredido sexualmente qualquer pessoa". O Ministério Público não deu mais detalhes sobre a segunda denúncia. De acordo com a imprensa chilena, a suposta agressão aconteceu no dia 18 de outubro. Valdivia, que se aposentou do futebol em julho de 2022, trabalha atualmente como comentarista esportivo. Na terça-feira, um tribunal ordenou sua prisão preventiva por 90 dias. O ex-jogador, que pode ser condenado a até 15 anos de prisão se for considerado culpado, foi detido em um presídio em Rancagua, a 80 km da capital, Santiago.

