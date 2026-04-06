Vini Jr. aparece entre favoritos pela Bola de Ouro; confira a lista
Publicação foi feita pelo jornal esportivo britânico The Athletic
Vinícius Júnior, craque brasileiro do Real Madrid, foi incluído em uma lista com os 10 favoritos a vencer a Bola de Ouro, premiação que elege o melhor jogador do mundo na temporada. A publicação foi feita pelo jornal esportivo britânico The Athletic.
“Ele foi fundamental em momentos decisivos ao longo da temporada e, durante as ausências de Mbappé, manteve o Real Madrid em movimento, sem qualquer queda de rendimento”, escreveu o jornal.
Vini Jr. é o único representante brasileiro da lista, aparecendo na 10ª posição. Em 44 jogos nesta temporada, o atacante marcou 17 gols e distribuiu nove assistências.
Tradicionalmente a premiação acontece apenas no segundo semestre do ano, portanto, será apenas após a Copa do Mundo, que tem peso na decisão do vencedor do prêmio.
Confira a lista completa
- Harry Kane (Bayern de Munique | Inglaterra)
- Kylian Mbappé (Real Madrid | França)
- Lamine Yamal (Barcelona | Espanha)
- Declan Rice (Arsenal | Inglaterra)
- Vitinha (PSG | Portugal)
- Michael Olise (Bayern de Munique | França)
- Pedri (Barcelona | Espanha)
- Ousmane Dembélé (PSG | França)
- Erling Haaland (Manchester City | Noruega)
- Vini Jr. (Real Madrid | Brasil)
