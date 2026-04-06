FUTEBOL
PREMIAÇÃO

Vini Jr. aparece entre favoritos pela Bola de Ouro; confira a lista

Publicação foi feita pelo jornal esportivo britânico The Athletic

Por Gustavo Nascimento

06/04/2026 - 22:00 h

Vinicius Júnior, craque brasileiro do Real Madrid

Vinícius Júnior, craque brasileiro do Real Madrid, foi incluído em uma lista com os 10 favoritos a vencer a Bola de Ouro, premiação que elege o melhor jogador do mundo na temporada. A publicação foi feita pelo jornal esportivo britânico The Athletic.

“Ele foi fundamental em momentos decisivos ao longo da temporada e, durante as ausências de Mbappé, manteve o Real Madrid em movimento, sem qualquer queda de rendimento”, escreveu o jornal.

Vini Jr. é o único representante brasileiro da lista, aparecendo na 10ª posição. Em 44 jogos nesta temporada, o atacante marcou 17 gols e distribuiu nove assistências.

Tradicionalmente a premiação acontece apenas no segundo semestre do ano, portanto, será apenas após a Copa do Mundo, que tem peso na decisão do vencedor do prêmio.

Confira a lista completa

  1. Harry Kane (Bayern de Munique | Inglaterra)
  2. Kylian Mbappé (Real Madrid | França)
  3. Lamine Yamal (Barcelona | Espanha)
  4. Declan Rice (Arsenal | Inglaterra)
  5. Vitinha (PSG | Portugal)
  6. Michael Olise (Bayern de Munique | França)
  7. Pedri (Barcelona | Espanha)
  8. Ousmane Dembélé (PSG | França)
  9. Erling Haaland (Manchester City | Noruega)
  10. Vini Jr. (Real Madrid | Brasil)

