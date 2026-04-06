Vini Jr. se manifesta sobre caso de preconceito contra Lamine Yamal

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Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira - Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU | AFP

O craque brasileiro Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, se manifestou sobre o caso de islamofobia envolvendo o espanhol Lamine Yamal no amistoso contra o Egito, na última terça-feira, 31.

Durante a partida, disputada na casa dos espanhóis, a torcida cantou: “quem não pular é mulçumano”, em referência ao time egípcio, o que não foi bem recebido por Yamal, que tem ascendência marroquina e é muçulmano.

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Segundo Vinícius Júnior, o jovem espanhol precisa se posicionar diante de situações como essa.

“É um assunto muito complicado de se falar, mas que acontece muitas vezes. Espero que possamos continuar nessa luta, importante também que Lamine fale. Isso pode ajudar os demais”, iniciou Vinícius Júnior.

“Nós somos famosos, temos dinheiro, podemos equilibrar melhor essas coisas, mas os pobres e os negros, que estão em todos lados, seguramente enfrentam mais dificuldades do que nós. Então precisamos estar juntos, as pessoas que têm muita força, os jogadores”, complementou o craque brasileiro.

Vinicius y la lucha contra el racismo: "Es importante también que Lamine hable" pic.twitter.com/3Rfv4SxePx — MARCA (@marca) April 6, 2026

De olho na Liga dos Campeões

A declaração do brasileiro foi feita em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 6, na prévia do jogo contra o Bayern de Munique, que acontece nesta terça, às 16h. O confronto, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, acontece no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

Enquanto isso, o Barcelona de Lamine Yamal encara o Atlético de Madrid pela mesma fase, na quarta-feira, 8, às 16h. A partida será no Camp Nou, estádio do Barcelona.