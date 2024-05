Gabigol volta a treinar e tem novo número definido; confira | A TARDE

Gabigol, ex-camisa 10 do Flamengo, adotou agora o número 99. Após ser dispensado do treino de sexta-feira, 17, o jogador paulista de 27 anos voltou a treinar com o elenco rubro-negro na manhã deste sábado, 18.

Como de costume, Gabigol chegou cedo ao Ninho do Urubu para o treinamento e realizou todas as suas rotinas habituais desde 2019. Após uma sessão na academia junto aos companheiros, ele seguiu com o grupo para o gramado, dando continuidade à preparação do Flamengo para o confronto com o Amazonas, que ocorrerá na próxima quarta-feira, em Manaus, às 21h30 (horário de Brasília).

O assunto "camisa do Corinthians" está encerrado internamente. Rodolfo Landim e Marcos Braz consideram que a punição adequada já foi aplicada e agora cabe a Gabigol recuperar seu prestígio por meio de boas atuações e comportamento exemplar.

Gabigol será relacionado para o jogo contra o Amazonas, na quarta-feira, na Arena da Amazônia. Se não houver nenhuma alteração no Ninho do Urubu até terça-feira, quando o Flamengo embarca para Manaus, ele estará na lista de Tite.

Além de perder o direito de usar a camisa 10, Gabigol recebeu uma multa equivalente a 10% do seu salário. Na sexta-feira, ele chegou ao clube às 14h e, cerca de uma hora e meia depois, foi chamado para uma conversa com Marcos Braz, que comunicou as punições e o dispensou do treino.

