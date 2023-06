Gabriel Medina avança para a quinta rodada do ISA Games

O surfista brasileiro Gabriel Medina avançou para à quinta rodada da chave principal do Mundial de Surfe ISA Games que está sendo disputado em El Salvador. Além de Medina, outros dois brasileiros participam do torneio.

Gabriel Medina, foi o primeiro brasileiro a entrar na água e fez uma grande exibição e avançou em sua quarta bateria consecutiva na competição. No domingo, 4, ele conquistou a segunda colocação, somando 14,76 pontos, ficando atrás apenas do neozelandês Billy Stairmand (15,07). Os competidores japoneses Taichi Wakita (10,90) e o marroquino Teva Bouchgua (7,03) foram eliminados e terão que passar pela fase de repescagem. Na próxima etapa, o surfista brasileiro enfrentará o japonês Reo Inaba, o peruano Miguel Tudela e o indonésio Rio Waida.

Depois quem entrou na água foi João Chumbinho que conquistou a vitória na 19ª bateria da segunda rodada da repescagem, registrando notas de 8,40 e 6,83 em suas ondas, totalizando 15,23 pontos. O surfista costa-riquenho Tomas King avançou com 11,00 pontos, enquanto Lorcan Southcombe, da Irlanda, com 5,54 pontos, e Hoodh Ahmed, das Maldivas, com 4,46 pontos, foram eliminados da competição.

Em seguida, Chumbinho, assumiu a liderança na nona bateria da terceira rodada, com uma pontuação total de 12,40, garantindo sua classificação no domingo (4). João avançou junto com o mexicano Jhonatan Corzo, que obteve um total de 11,60 pontos.

Por fim, João Chumbinho avançou para a quinta rodada da repescagem, alcançando uma pontuação de 14,67. Ele se classificou ao lado do australiano Liam O'Brien (11,90), deixando para trás Bryan Perez (11,00), de El Salvador, e Adur Amatriain (9,10), da Espanha.

Agora, o brasileiro se prepara para enfrentar o colombiano Giorgio Gomez e um adversário ainda a ser definido. Da mesma forma, o atual campeão da WSL, Filipe Toledo, competirá na quarta rodada da repescagem, enfrentando o irlandês Gearoid McDaid, o porto-riquenho Dwight Pastrana e o venezuelano Francisco Bellorin.