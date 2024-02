Galera aposta nos esportes para aproveitar em alta o verão | A TARDE

Às vésperas do carnaval, muita gente está se jogando nos esportes, não só para manter a saúde em dia, mas também para garantir que o corpo esteja no shape desejado, elevando a autoestima para curtir o verão e meter dança durante a folia. No meio dessa turma, alguns preferem a academia, enquanto outros curtem se exercitar ao ar livre, seja na praia praticando futevôlei, altinha, vôlei ou frescobol.

Em entrevista ao Portal MASSA!, Alysson Ferreira, goleiro da seleção baiana de beach soccer, que pratica esporte na areia há mais de seis anos e atualmente dá aula de futevôlei e outras modalidades esportivas para dezenas de alunos na Praia da Paciência, no Rio Vermelho, em Salvador, comentou sobre o aumento no número de pessoas praticando esportes no verão.

"Tivemos um aumento de 70% no número de alunos. Anteriormente, tínhamos um quadro de 80 alunos, e hoje temos quase o dobro frequentando regularmente. As turmas estão divididas em níveis de iniciantes, intermediários e avançados, durante os turnos da manhã, tarde e noite", declarou.

Futevôlei é uma das modalidades mais procuradas por quem deseja cuidar da saúde e manter o shape em dia

Em seguida, o professor revelou o principal objetivo e a idade média dos alunos. "Inicialmente, alguns procuram apenas a parte física e o condicionamento, saindo do sedentarismo, mas acabam se apaixonando pelo futebol em si, o que é a parte mais gratificante. As pessoas percebem que os movimentos são acessíveis a qualquer idade. Aqui, atendemos desde os 14 anos, e já tive uma aluna de até 74 anos", afirmou, pontuando que dá aula para homens e mulheres.



Benefícios entre a musculação e a atividade na praia

Alysson Ferreira falou sobre os benefícios da combinação entre atividade na praia com a rotina de treino na academia, pontuando a importância da parte muscular para fortalecer os movimentos. "Atividade e musculação se complementam, pois a parte muscular é importante para reforçar os movimentos na areia. Aqui, a exigência é maior, já que não há firmeza ao pisar no solo. Assim, o aluno se esforça um pouco mais, fazendo esforço adicional. Já a musculação é essencial para prevenir lesões", acrescentou.

Corpo em forma para a folia no verão

Eduardo Santos já colhe os frutos da atividade física na praia | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O aluno Eduardo Santos, de 26 anos, começou a jogar futevôlei há cerca de 8 meses. Ele falou sobre as mudanças boas que notou em seu corpo, o que tem ajudado a aguentar o ritmo das festas de verão. "Sempre gostei muito de atividades relacionadas ao futebol, então acredito que o esporte contribui significativamente nessa área. Consegui desenvolver um bom condicionamento físico, unindo o útil ao agradável, e agregando ao sol e ao calor. Consigo chegar bem nas festas e tenho energia para curtir ao máximo", declarou.

Lyria Paula fala sobre o condicionamento físico para aguentar a folia no verão | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Há dois meses no futevôlei, Lyria Paula, de 24 anos, compartilhou que escolheu iniciar a prática do esporte em dezembro do ano passado para desestressar, ter um momento de lazer e melhorar a qualidade de vida. Ela pontuou que se sente mais disposta ao longo do dia e afirmou que o clima quente, somado ao esforço físico na areia, será fundamental para minimizar os impactos da agitação do Carnaval no corpo. "Essa é a minha primeira experiência com bola na vida. Estou me sentindo focada, com mais disposição; hoje o meu dia flui bastante. Com certeza, aqui a gente já está no pique das 5 da manhã com sol quente e areia. Carnaval não é nada, é fichinha! É fichinha!", finalizou.