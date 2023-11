Galvão Bueno faz duras críticas a seleção e CBF: "Tudo errado" | A TARDE

Galvão Bueno teve uma carreira de respeito como narrador, participando de conquistas históricas com o Brasil, como o tetra e o penta campeonato Mundial. No entanto, a fase da Seleção não é das melhores, deixando o comunicador na bronca com a CBF e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.



"Tá tudo errado! Mais uma noite pra esquecer! Muito triste! Que vergonha! Um ano de derrotas, com a primeira vez com três derrotas seguidas, depois da primeira vez com duas derrotas seguidas, e a primeira vez com derrota em casa, a primeira vez com quatro jogos sem vitória! É um monte de primeira vez! Tá tudo errado!", disparou ele em publicação feita nas redes sociais.

Leia Mais:

>> "Gol não é meu ponto forte", diz Gabriel Jesus, camisa 9 do Brasil

>> Seleção brasileira termina 2023 com seu pior desempenho desde 1940

O revés sofrido pelo Brasil contra a Argentina por 1 a 0, no Maracanã, na última terça-feira, 21, foi revoltante para o locutor, que bradou sobre os episódios agressivos que tomou conta das arquibancadas antes da bola rolar. Para ele, a culpa toda é do chefão da federação.

"Eu me sinto muitíssimo mal [...] É uma noite para tentar esquecer [...] Uma vergonha que foi mostrada ao mundo. Como é que pode a CBF, senhor Ednaldo Rodrigues, organizar um jogo Brasil e Argentina, no Maracanã, onde o relacionamento da seleção com a torcida não está tão bom [...] Está tudo errado e a CBF, com o senhor Ednaldo Rodrigues, que deve se sentir o rei do futebol brasileiro, se desentendeu até com o presidente da Federação carioca. Por mim, os dois poderiam dar as mãos e sumirem do futebol, seria muito bom", bradou Galvão.