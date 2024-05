Garoto de 14 anos estreia no futebol profissional e supera Maradona | A TARDE

O garoto Mateo Apolonio, de 14 anos e 29 dias, fez a sua primeira partida como jogador de futebol profissional na noite desta quinta-feira, 16. O jovem argentino atua pelo Deportivo Riestra e entrou em campo nos minutos finais do jogo contra o Newell’s Old Boys, pela segunda rodada da Copa da Argentina.

Ao entrar em campo, Apolonio superou a marca de dois craques argentinos e se tornou o jogador mais novo a jogar uma partida profissional na história do país. O detentor da marca, anteriormente, era Sergio Kun Aguero, que estreou com 15 anos e 35 dias pelo Independiente. O gênio Diego Maradona começou a carreira com 15 anos, 11 meses e 20 dias, pelo Argentinos Juniors.

Após a partida, o lateral esquerdo concedeu entrevista e falou sobre o momento em que soube da convocação para a equipe principal. “Eu estava na sala da minha casa, subi e meu pai estava chorando. Não entendi nada e ele me disse que eu estava escalado para a Primeira Divisão. Fiquei nervoso o dia todo, tremendo”, disse ao Olé, da Argentina.

Segundo o treinador da equipe, a escolha por Apolonio foi tomada por causa da sequência de jogos do Riestra. O foco da equipe está no Campeonato Argentino, por isso, os jogos de outras competições serão disputados com times alternativos. Apesar da marca histórica, o time perdeu por 1 a 0 e foi eliminado da Copa da Argentina.

