George Russell faz a 'pole position' do GP da Inglaterra de F1

O piloto britânico da Mercedes, George Russell, faz a 'pole' - Foto: BENJAMIN CREMEL/AFP

O piloto britânico George Russell (Mercedes) vai largar na 'pole position' no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado, 6, no circuito de Silverstone.

O público local também pôde comemorar o desempenho dos compatriotas Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), que terminaram na segunda e terceira posições, respectivamente.

O holandês Max Verstappen, atual tricampeão mundial e líder do campeonato de pilotos, teve que se contentar com a quarta colocação do grid.

Confira o grid de largada:

1) George Russell (Mercedes)

2) Lewis Hamilton (Mercedes)

3) Lando Norris (McLaren/Mercedes)

4) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT)

5) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes)

6) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari)

7) Carlos Sainz (Ferrari)

8) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes)

9) Alexander Albon (Williams/Mercedes)

10) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes)

11) Charles Leclerc (Ferrari)

12) Logan Sargeant (Williams/Mercedes)

13) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT)

14) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari)

15) Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT)

16) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari)

17) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari)

18) Esteban Ocon (Alpine/Renault)

19) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT)

20) Pierre Gasly (Alpine/Renault)