Geórgia e República Tcheca empatam no Grupo F da Euro - Foto: Ronny HARTMANN / AFP

A seleção da República Tcheca empatou em 1 a 1 com a Geórgia neste sábado, 22, em Hamburgo, pela segunda rodada do Grupo F da Eurocopa.

Com este resultado, georgianos e tchecos se mantêm com chances de classificação para as oitavas de final como terceiros colocados da chave, no momento liderada por Turquia e Portugal.

A seleção tcheca dominou claramente a partida, mas não conseguiu aproveitar as inúmeras oportunidades que criou, seja por falta de pontaria ou pelas grandes defesas do goleiro Giorgi Mamardashvili.

A frustração aumentou ainda mais quando o gol de Adam Hlozek foi anulado com o auxílio do VAR por toque de mão (23').

Leia mais:

França e Holanda empatam no primeiro jogo sem gols da Euro-2024

A situação piorou no final do primeiro tempo, quando a Geórgia mostrou eficiência para abrir o placar. Em cobrança de falta do astro da seleção Khvicha Kvaratskhelia, a bola tocou no braço de um defensor tcheco e o árbitro marcou pênalti após checagem de vídeo. Messin George Mikautadze bateu e fez seu segundo gol na Euro (45'+4).

Ainda antes do intervalo, a República Tcheca perdeu mais uma chance de marcar, quando Patrick Shick limpou o marcador e bateu rasteiro, mas Mamardashvili desviou.

Uma derrota deixaria a seleção tcheca à beira da eliminação, depois de perder para Portugal na primeira rodada (2 a 1).

Mas no segundo tempo, veio o alívio com o gol de Patrick Shick. O atacante do Bayern Leverkusen aproveitou o rebote de uma finalização na trave de Ondrej Lingr e mandou a bola para as redes (59').

A República Tcheca continuou empilhando oportunidades nos 30 minutos finais, mas não conseguiram marcar.

A Geórgia também teve uma chance clara nos acréscimos, mas Saba Lobjanidze, que havia entrado no lugar de Kvaratskhelia, não conseguiu aproveitar (90'+6).