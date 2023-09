Giro A TARDE reúne famílias em passeio sobre duas rodas

Realizado na manhã deste domingo, 17, o Giro A TARDE reuniu cerca de 500 inscritos para um passeio ciclístico por alguns pontos turísticos de Salvador. Além de celebrar o dia mundial sem carro e incentivar a prática esportiva, o evento foi ambiente para reencontros de amigos e diversão em família.

O ciclista Sandro Franco levou o filho, Guilherme, de apenas 14 anos, para aproveitar a primeira edição do Giro A TARDE e já está esperando a próxima edição para participar novamente.

“Foi muito bom, muito gratificante porque a gente conseguiu fazer até o fim. Eu gostei da proposta do evento, que não é competição, é um passeio todo mundo junto, conhecer a galera, e também eu gostei muito que meu filho pôde vir. Ele tem 14, então foi bastante legal para a gente. Como foi a primeira edição, eu me inscrevi com ele para a gente poder participar”, celebrou o pai.

Sandro Franco e seu filho Guilherme, de 14 anos | Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

“É de pai para filho [a paixão pelo ciclismo]”, respondeu Guilherme Franco que pretende participar de outras etapas: “Se der, a gente estará lá”.

O casal de servidores públicos Andrea e Arthur Velloso, que começou a pedalar há sete anos e fez o percurso de cerca de 50 km em aproximadamente três horas e meia, também aproveitou o domingo para rever amigos e fazer novas amizades sobre duas rodas.

“Foi uma experiência maravilhosa, tudo muito organizado, o pessoal foi muito bem recebido. Durante o trajeto também, muito bem organizados, os batedores, as paradas, o retorno, a foto, a animação da galera no carro de apoio, foi muito legal. Nós já fazemos os pedais durante a semana, a noite, e durante o final de semana e assim faz com que as pessoas vejam que a gente tem bicicleta nas ruas, que é um meio de locomoção interessante, faz bem à saúde, economiza combustível, é sustentável. E a gente conhece gente, interage, é tudo de bom”, disse Andrea ao Portal A TARDE.

“É uma atividade aeróbica de baixo impacto, não tem impacto com o solo, como tem em outros esportes. É excelente para fazer um condicionamento cardiorespiratório. Quando eu comecei mesmo estava com problema de colesterol, triglicéridos altos, hoje minhas taxas estão ótimas Tenho feito meus exames cardíacos, sem placa de gordura, tudo maravilhoso”, contou Arthur que também é professor de Educação Física.

E as atividades esportivas com o apoio do Grupo A TARDE não param por aqui! Além do Giro A TARDE, outros eventos estão marcados no calendário até o fim deste ano.

A TARDE Run: Maratona marcada para o dia 15 de outubro, data em que é comemorado o aniversário de 111 anos do A TARDE. A prova terá representatividade olímpica com saída e chegada na Arena Fonte Nova, onde para completar a prova, os atletas deverão fazer a volta olímpica no campo, assim como acontece nas olimpíadas.

Travessia Mar Grande-Salvador: Uma prova que se tornou um ícone na Bahia. São 68 anos desde que o A TARDE realizou a primeira prova em 1955, e ao longo das décadas, o compromisso com o esporte e a promoção de eventos esportivos apenas cresceu.

Se você é um entusiasta do esporte e está em busca de novos desafios, fique de olho nas próximas atividades apoiadas pelo Grupo A TARDE.