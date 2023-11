Globo faz proposta de R$ 1,1 bilhão a Libra por direitos da Série A | A TARDE

A Liga Brasileira de Futebol (Libra), empresa que representa os direitos de transmissão de TV de parte dos clubes brasileiros, recebeu uma proposta oficial da TV Globo, no valor de R$ 1,1 bilhão pelos direitos da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada no site de esportes da emissora carioca.

Os valores da oferta seriam válidos a partir de 2025, pois a Globo é detentora dos direitos até o fim de 2024. Seriam incluídos os direitos totais em TV aberta, fechada e pay-per-view sobre 171 jogos, o equivalente a 45% do total de partidas do Brasileirão. Para a Libra, ter uma proposta pelo negócio em bloco com a TV Globo é algo positivo.

O objetivo da Libra é ter um percentual de valor acima da Liga Forte Futebol, empresa que cuida dos interesses do outro bloco de clubes. Algumas das partes envolvidas na negociação avaliam que o valor é inferior ao que eles entedem como percentual ideal dos clubes da Libra na Série A.

A Globo ainda não formalizou proposta a Liga Forte Futebol. Os clubes componentes da Liga tem como prioridade concluir o acordo com os investidores Serengetti e LCP para comercializar parte de seus direitos de transmissão.