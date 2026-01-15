Goleiro Bruno desiste de ver filho e sugere "armação" com jornalista

Goleiro Bruno Fernandes atualmente - Foto: Reprodução | Instagram

Conhecido por jogar em grandes clubes e ter cumprido pena pelo homicídio da ex-companheira Eliza Samúdio, o goleiro Bruno Fernandes anunciou que não poderá mais encontrar seu filho, Bruninho Samúdio. O atleta de 41 anos se posicionou através de postagem nas redes sociais, nesta quinta-feira, 15, também acompanhada de nota de sua defesa.

De acordo com Bruno, as exigências da avó e da tutora de Bruninho o fizeram cancelar o encontro. Elas teriam exigido que o goleiro aparecesse sozinho, mas uma decisão judicial determina a presença do advogado dele em qualquer visita.

Atualmente defendendo o Capixaba, o arqueiro afirmou que as exigências para encontrar seu filho "fogem completamente da normalidade".

Bruno citou uma suposta "armação" envolvendo um "repórter famoso" que ele não identificou. A defesa dele reafirma que "tem profundo interesse em conversar e se entender com Bruninho, porém em condições saudáveis, sem riscos jurídicos ou interesses escusos".

Leia abaixo o posicionamento de Bruno e da defesa

"Eu tinha um encontro marcado com meu filho, algo que sempre quis que acontecesse e que seria um dia muito importante para mim e para ele.

Fiz questão de manter tudo em sigilo, sem expô-lo e sem me expor. Mas, infelizmente, esse encontro não vai acontecer, pois a avó dele, junto com a advogada, colocaram diversas exigências para que o encontro acontecesse, exigências que fogem completamente da normalidade. Entre essas exigências, estava a condição de que eu deveria ir sozinho, sem a companhia sequer do meu advogado.

Como todos sabem, a Justiça definiu uma medida protetiva que me impede de me aproximar do meu filho, decisão que venho respeitando ao longo de todos esses anos. Por isso, se eu tivesse ao menos o meu advogado ao meu lado, eu teria mais segurança nesse encontro. Eu já estava suspeitando que isso fosse uma armação e, logo em seguida, fiquei sabendo que havia um repórter famoso envolvido, cujo nome não posso citar.

Diante disso, creio que a intenção dela nunca foi que eu conhecesse meu filho. Isso era uma armadilha para que eu falasse alguma coisa relacionada à Eliza, mãe do meu filho. Havia câmeras escondidas na casa, e eles queriam que eu falasse algo relacionado à mãe dele para que isso repercutisse no suposto documentário que estão fazendo sobre o Bruninho.

Quero dizer ao meu filho, Bruninho, que tenho muita vontade de poder abraçá-lo e conversarmos. Sigo à disposição dele para que esse encontro aconteça".