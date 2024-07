Goleiro do Athletico-PR é expulso em derrota e aponta: "Fui cabaço"

Léo Linck, goleiro do Athletico-PR - Foto: José Tramontin/athletico.com.br

O Athletico-PR voltou a sofrer gols no Campeonato Brasileiro da Série A, desta vez contra o São Paulo, pela 14ª rodada. Nesta quarta-feira, 3, as equipes se enfrentaram, com resultado positivo para o tricolor, que venceu por 2x1 na Ligga Arena. Além da derrota, o CAP também precisou lidar com a expulsão do goleiro Léo Linck, substituto de Bento, que está com a Seleção Brasileira.

No lance, o defensor entra em uma disputa pela bola com Wellington, do São Paulo, e acaba chutando a perna do lateral. Após a partida, o goleiro deu entrevista na zona mista, onde avaliou o desempenho e o momento do Furacão, que só somou uma vitória nos últimos cinco jogos. Entretanto, apesar da fase, garantiu que o elenco está blindado e com a cabeça boa.

"É difícil, mas era para eu ser expulso. Jamais vou querer agredir alguém, agredir um companheiro, além de tudo o Wellington é amigo meu amigo. Eu queria repor a bola rápido, ele foi malandro e eu fui cabaço. Chutei o pé dele e está na regra. Porém, o elenco em si está blindado, todo mundo com a cabeça boa", disse Léo Linck.

O próximo confronto do Athletico será contra o Atlético-Go, em Goiás, no domingo, 7, às 18h30.