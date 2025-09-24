IINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Golpe com IA: vídeos falsos usam imagem de Nadal para enganar fãs
Ex-tenista alerta seguidores sobre propagandas enganosas com sua voz e imagem adulteradas
Por AFP
O ex-tenista espanhol Rafael Nadal denunciou, nesta terça-feira, 23, que sua imagem e voz foram adulteradas em vídeos falsos gerados por inteligência artificial em propagandas enganosas que circulam na internet.
“Minha equipe e eu detectamos que estão circulando em algumas plataformas vídeos falsos gerados por inteligência artificial, nos quais aparece uma figura imitando minha imagem e voz”, disse Nadal em um comunicado publicado em suas redes sociais.
"Esses vídeos atribuem a mim conselhos e propostas de investimento que não são meus. Isso é propaganda enganosa", continua o ex-tenista.
Nadal, que enfatizou que este pronunciamento era incomum em suas redes sociais, mas "necessário", pediu aos seus seguidores que tivessem cuidado: "Eu não fiz e nem respaldo este tipo de mensagem".
Vencedor de 22 Grand Slams e maior campeão da história em Roland Garros (14 títulos), Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria do tênis em outubro do ano passado.
