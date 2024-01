Governador especula medida para retorno de Ba-Vi com duas torcidas | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) está mesmo determinado a dar um fim à medida de torcida única, imposta aos clássicos de futebol entre Bahia e Vitória pelo Ministério Público do Estado (MP-BA). Durante a inauguração da Estação Águas Claras nesta terça-feira, 26, o gestor estadual especulou uma possibilidade de operação diferente do metrô nos dias de jogos entre os rivais.

Na sugestão de Jerônimo, as torcidas teriam horários específicos para acessar o sistema metroviário de Salvador em direção aos estádios, evitando o confronto no caminho para o estádio da partida.

“A gente poderia pensar assim: nos dias de jogos, quem sabe se chegarmos a ter torcida mista, a gente poder distribuir horários específicos para as torcidas. Mas, por enquanto, nada iniciado”, disse Jerônimo.

Há uma semana, durante evento no Barradão, Jerônimo já havia se manifestado contrário à medida de torcida única nos clássicos baianos. Torcedor do Vitória, o governador disse, na oportunidade, que confia na Polícia da Bahia para garantir a segurança das apaixonados tricolores e rubro-negros.

"Eu confio na minha polícia e também nas duas torcidas. Fica aqui meu pedido ao secretário de esporte, que promova essa reunião e veja o que acontece. Se tiver alguma motivação justa, eu recuarei e respeitarei. Se os clubes estiverem dispostos para isso, farei o meu papel em tentar mostrar ao Brasil que podemos ter torcidas em paz", declarou Jerônimo.

O gestor estadual petista ficou de procurar o Ministério Público e ambos os clubes, para encontrar o caminho para o retorno do clássico Ba-Vi com as torcidas de Bahia e Vitória.