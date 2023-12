Jerônimo sobre Ba-Vi com duas torcidas: "confio na minha polícia" | A TARDE

O governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se manifestou nesta terça-feira, 19, durante evento que dá início às obras de duplicação da 'Via Barradão', sobre o anúncio do Ministério Público (MP-BA) de manter torcida única nos clássicos Ba-Vi de 2024.

De acordo com o petista, um encontro entre as duas agremiações deverá ser promovido pela gestão estadual, com a finalidade de compreender o porquê do encontro entre as duas torcidas não acontecer mais nos estádios da Bahia.

"Pretendo, se os dois clubes quiserem positivamente, fazer uma reunião para entender o que acontece. O Ministério Público deve ter alguma explicação para isso. Não sei se os clubes foram consultados para essa decisão. Se o Bahia e o Vitória estão de acordo, paciência. Vou me manifestar, porque quero entender como outros grandes clubes se encontram em estados do Brasil", disse.

Jerônimo ainda reforçou a confiança na capacidade das polícias Militar e Civil de manter a ordem durante a realização do evento esportivo. Por fim, o governador solicitou que a reunião seja organizada pelo titular da Setre, Davidson Magalhães.

"Eu confio na minha polícia e também nas duas torcidas. Fica aqui meu pedido ao secretário de esporte, que promova essa reunião e veja o que acontece. Se tiver alguma motivação justa, eu recuarei e respeitarei. Se os clubes estiverem dispostos para isso, farei o meu papel em tentar mostrar ao Brasil que podemos ter torcidas em paz", completou.

O último jogo entre as duas equipes que contou com a presença das duas torcidas aconteceu em 2018, quando houve confusão dentro de campo.