Lula será convidado para as eleições da Bahia, diz Jerônimo | A TARDE

Desde 2012 sem disputar eleições municipais na Bahia com o apoio de um presidente da República, a base do Governo do Estado espera ter Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em atos por todo o estado no ano que vem, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) na manhã desta terça-feira, 19, em cerimônia em que assinou a ordem de serviço que dará início às obras de duplicação da Rua Artêmio Valente, no bairro de Canabrava, em Salvador.



“Nós vamos solicitar que o presidente Lula possa estar presente em alguns dos municípios. Mas ele tem um país inteiro. Alguns municípios a gente pode pactuar a vinda dele”, afirmou o Jerônimo, que disse estar preparado para apoiar candidatos do seu grupo pelo estado sem atrapalhar seu trabalho como governador. “Quando estiver em agenda institucional, ela será institucional. Quando eu tiver meu tempo noturno, no final de semana ou em feriados, eu estarei ao lado daqueles que me acompanharam”, justifica.

Sem nome definido para a disputa de prefeito de Salvador, a base de Jerônimo definiu algumas candidaturas recentemente, como Guanambi e Camaçari.

“Nós sabemos, é claro, que Salvador puxa as eleições, porque é a capital e tem a maior quantidade de eleitores. Mas nós também poderemos ter quatro municípios com segundo turno”, continua.

O governador cita a quantidade de municípios do estado, 417, para justificar o prazo para a definição das chapas nos interiores e na capital. “Nessas horas é preciso ter muita paciência, porque nós vamos definir um nome que a gente quer que conduza os destinos de Salvador e que durante a campanha possa ter o apoio, o suporte e o lastro de todos os partidos, não apenas em Salvador”, conclui.