Robinson acredita em definição de candidato do grupo ainda em 2023 | A TARDE

Nome do partido do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a eleição para prefeito de Salvador, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) disse, em evento do governo nesta segunda-feira, 18, que existe expectativa para a definição do nome do grupo ainda este ano. No domingo, 17, houve mais uma reunião do conselho político do governador e havia a expectativa que o nome do candidato governista fosse anunciado, mas a decisão foi adiada.

"Estamos bastante confiantes que essa semana a gente possa evoluir e construir uma unidade do grupo, para assim apresentar o candidato ainda em 2023 com o povo do Salvador", afirmou, durante entrega da urbanização do Condomínio das Mangueiras, que é parte do Programa Minha Casa Minha Vida e que beneficiará 312 famílias, segundo o governo.

O grupo de Jerônimo terá apenas uma candidatura. Além de Robinson, pleiteiam a vaga o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) e a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB).



"Olha, esses rumores de candidato A, B e C sempre houve e sempre vai ocorrer. Eu creio que o PT colocou uma candidatura bem posicionada, uma alternativa bem definida de perfil e nós estamos apostando nesse convencimento aos demais partidos", disse Robinson, em defesa de sua candidatura.



Apesar de nunca ter escondido o interesse em ser o cabeça de chapa, Robinson desconversou sobre ser vice na chapa.

"O debate sobre candidatura ainda não terminou. Então, não se inaugurou o debate sobre quem será vice, que só será iniciado, creio eu, quando concluído o debate sobre a cabeça de chapa para prefeito", concluiu.