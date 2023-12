Após base escolher candidato em Guanambi, prefeito se diz sem posição | A TARDE

Um dia após a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) definir que seu candidato a prefeito de Guanambi será o deputado federal Charles Fernandes (PSD-BA), o atual chefe do Executivo Municipal da cidade, Nal Azevedo (sem partido), diz não ter uma posição clara sobre a eleição do ano que vem.



“Lá na frente a gente vai ter que tomar algumas decisões partidárias, para saber onde vamos nos filiar. Também estamos mantendo conversa com os nossos aliados, com as pessoas que compõem a nossa base, os nossos vereadores, os nossos amigos e amigas que estão próximos da gente na política”, disse Nal Azevedo, na manhã desta sexta-feira, 15, na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo (CAB), em evento em que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) detalhou a força-tarefa no combate à seca, que já atinge 130 dos 417 municípios baianos.

Nal, que assumiu o cargo em novembro, por conta da renúncia de Nilo Coelho (União Brasil), disse ainda que não enxerga ter uma oposição ferrenha contra a sua gestão. “Eu gosto muito do nome oposição, mas a oposição prudente e respeitosa, que traga para a gente as solicitações para que o governo assim possa fazer as melhorias adequadas e corrigir os erros que talvez estejamos cometendo”, alegou.

“A eleição é em outubro. Logo logo vai ter essa janela partidária, as pessoas já vão ter uma noção do horizonte que vamos seguir. Agora é pedir força a Deus, para que em outubro a gente possa estar disponível para a apreciação da população”, concluiu.