Bahia deve investir até R$ 80 milhões no combate à seca | A TARDE

Durante evento em que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) fará anúncio de um plano emergencial para o enfrentamento da seca no estado, na manhã desta sexta-feira, 15, no CAB, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Wallison Tum, disse o quanto é esperado de investimento com as ações integradas.

“A gente acredita que vai ser acima de R$ 60 milhões, talvez R$ 80 milhões, para o combate à seca nos municípios que estão em estado de emergência”, afirmou para os jornalistas. Dos 417 municípios baianos, 130 já tem decretada a situação de emergência.

No evento do CAB, o governador e sua equipe conversarão com os prefeitos para elaborarem, juntos, um plano de ação que tenha impacto imediato no pequeno e médio produtor. Em seguida, será feita entrega de equipamentos em um outro evento, no Jardim dos Namorados.

“Hoje teremos entrega de tratores, de carros-pipas pequenos e forrageiras. Nós faremos poços artesianos de acordo com a peculiaridade de cada município. O Governo do Estado vai fazer ações de forma transversal junto com o Governo Federal e todas as secretarias envolvidas no combate à seca”, alegou.

As 50 mil toneladas de milho esperadas pelo estado para ajudar produtores rurais, informação detalhada anteriormente ao Portal A TARDE pelo diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro, foram adquiridas por R$ 20 milhões em leilão da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), nesta quinta-feira, 14, segundo Tum.