50 mil toneladas de milho são esperados para ajudar produtores na seca | A TARDE

Por conta dos efeitos prolongados da seca na Bahia, o governo articula diversas estratégias para minimizar seus efeitos para a população rural. Uma delas é trazer 50 mil toneladas de milho para produtores rurais, afirmou com exclusividade ao Portal A TARDE o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro.

“A gente está tratando disso, há uma força tarefa para ofertar essa quantidade de milho imediatamente”, afirmou Jeandro na manhã desta sexta-feira, 15, na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo (CAB), em evento em que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) detalhou a força-tarefa.

A CAR é uma empresa vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) responsável por tarefas que vão do saneamento rural até a construção de agroindústrias e malhas viárias. “Nesse momento agora, de aumento dos efeitos da seca, a gente precisa entrar de forma mais cirúrgica”, alega.

Dos 417 municípios baianos, 130 já têm decretada a situação de emergência. “O Governador vai apresentar hoje um pacote de investimentos que envolve o fornecimento de água para consumo humano e para utilização animal, limpeza e requalificação de aguados para a produção de alimentos e políticas públicas que envolvam a instalação de poços artesianos. Alimentos para o rebanho é emergencial e a gente já está fazendo isso em parceria com o Governo Federal”, conta Jeandro.

“A CONAB [Companhia Nacional de Abastecimento] está aqui instalada na Bahia com três polos. A ideia é levar para 15 polos. Nos próximos dias abriremos em Retirolândia e Vitória da Conquista. No início do ano, abriremos os outros polos. A gente só precisa ver a questão burocrática, por isso que é um pouco mais complexo, mas a gente está evoluindo”, continua o chefe da CAR.

Apesar da crise, Jeandro afirma que as políticas públicas no campo nos últimos anos, por conta dos governos de Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), facilitam o trabalho de combate à seca nos dias atuais. “Essas ações vêm se consolidando nos últimos anos e agora facilita as nossas ações”, conclui.